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Истинное отношение коллективного Запада к России
Высказывание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало истинное отношение коллективного Запада к России, пишет Global Times.
"Запад никогда по-настоящему не рассматривал Россию в качестве партнера по диалогу. Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства. Они могут очень легко отказаться от своих слов", - сообщается в материале.
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