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Италия объявляет штраф за неправильное произношение слова "брускетта"
В Италии объявили войну англицизмам, представив план по предотвращению использования английских слов в официальных сообщениях, а нарушителям-англофилам грозят штрафы.
Хотя итальянское законодательство ограничивает использование всех иностранных языков, оно специально разработано для искоренения так называемой "англомании". Новый закон поддержала партия премьера Джорджии Мелони.
Любой, кто использует британский жаргон в официальных документах, может быть оштрафован на сумму до 100 тысяч евро. Использование таких терминов, как "дедлайн" и "брифинг", будет запрещено и грозит штрафом. А вместо английского слова "диспенсер" Рим приказывает чиновникам использовать "dispensatore di liquido igienizzante per le mani". Английское произношение "bru-shetta" вместо итальянского "bru-sketta" тоже будет наказуемым преступлением в соответствии с новыми законами.
Эксперты считают, что среди 800 000 слов, составляющих итальянский язык, около 9 000 английских терминов. С 2000 года использование английского языка в итальянском языке также увеличилось на 773%.
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