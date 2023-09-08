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Из-за "пугливых украинцев" Вильнюс отменил фестиваль фейерверков

Из-за "пугливых украинцев" Вильнюс отменил фестиваль фейерверков

Столица Литвы отказалась от проведения традиционного фестиваля фейерверков, звуки которых якобы пугающе действуют на беженцев с Украины.

Организаторы мероприятия сообщили, что получили от столичного муниципалитета отказ на заявку о его проведении.

"Сожалеем, что отказ в проведении популярного среди горожан фестиваля обоснован не правовыми аргументами, фактами и законами, а не соответствующей реальности информацией и надуманными доводами", - сказал один из организаторов мероприятия.

В Литве в последние месяцы развернулась целая кампания по отказу от "пушечного фестиваля", который якобы негативно отражается на психическом состоянии беженцев с Украины. Дело дошло до Сейма: внесено предложение о полном запрете фейерверков, которые к тому же пугают четвероногих питомцев населения.

Организаторы фестиваля и подрядчики говорят, что их толкают к банкротству.

Ранее с аналогичными абсурдными инициативами выступали активисты в Эстонии.

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