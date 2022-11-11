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Independent: из-за высокого спроса в британских продовольственных фондах заканчивается еда
В продовольственных фондах Великобритании заканчиваются запасы, поскольку только за последние шесть месяцев к ним обратились за помощью 320 тыс. человек, пишет британская газета The Independent. Об этом сообщила ведущая благотворительная организация Великобритании.
По данным Trussell Trust, потребность впервые превысила объем пожертвований, при этом теперь каждый пятый человек, обратившийся в сеть, - из работающих семей, а количество выданных пакетов для оказания экстренной помощи больше, чем когда-либо ранее.
За последние полгода число новых пользователей увеличилось на 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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