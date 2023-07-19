3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
"К чертям Украину!" - так поляки стали реагировать на украинцев
Украинские беженцы настолько досталиполяков, что некоторые из них уже не могут сдерживать свои эмоции.
В польском городе Ополе украинка во время прогулки с детьми разговаривала по телефону. Украинскую речь услышали парень с девушкой и решили подойти к украинке. Преградив ей дорогу, поляки высказали в прямой форме все, что думают об украинских беженцах и программе их поддержки, которая больно ударила по кошельку самих поляков.
После этого пара пошла в магазин, а напоследок мужчина показал украинке средний палец и воскликнул: "Слава Путину! К чертям Украину!".
К слову, на прошлой неделе в Польше вспоминали жертв Волынской резни и многие поляки приняли участие в памятных мероприятиях. Поэтому не удивительно, что не все поляки готовы радостно встречать украинцев, забыв историю в угоду нынешнему политическому курсу страны.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей