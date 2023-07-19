"К чертям Украину!" - так поляки стали реагировать на украинцев

Украинские беженцы настолько досталиполяков, что некоторые из них уже не могут сдерживать свои эмоции.



В польском городе Ополе украинка во время прогулки с детьми разговаривала по телефону. Украинскую речь услышали парень с девушкой и решили подойти к украинке. Преградив ей дорогу, поляки высказали в прямой форме все, что думают об украинских беженцах и программе их поддержки, которая больно ударила по кошельку самих поляков.



После этого пара пошла в магазин, а напоследок мужчина показал украинке средний палец и воскликнул: "Слава Путину! К чертям Украину!".



К слову, на прошлой неделе в Польше вспоминали жертв Волынской резни и многие поляки приняли участие в памятных мероприятиях. Поэтому не удивительно, что не все поляки готовы радостно встречать украинцев, забыв историю в угоду нынешнему политическому курсу страны.