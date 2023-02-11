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Как разрушается британская экономика?
Brexit был недостаточной мерой для спасения экономики Англии. Даже после отсоединения от ЕС, где бушует кризис, у Соединенного Королевства падают производственные мощности, энергия дорожает, покупательская способность населения снижается.
Инвестиции, особенно в нефтегазовый сектор, исчезают, даже политика декарбонизации буксует настолько сильно, что эко-активистов приходится затыкать, разгоняя демонстрантов и арестовывая их.
Список проблем пополняется каждый день:
-число обанкротившихся компаний в Англии и Уэльсе в 2022 году подскочило на 57%. Это самые плохие показатели с 2009 года;
-Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что британская экономика оказалась в этом году самой слабой среди экономик высшего звена;
-в 2023-м, по данным МВФ, экономика Британии упадет на 0,5%, что хуже, чем самые пессимистичные прогнозы в отношении России;
-энергетические субсидии для предприятий в Великобритании в следующем финансовом году составят 5,5 млрд фунтов стерлингов (это явно снижение финпомощи, ведь с марта по октябрь 2022-го на эти же цели было потрачено 18 млрд);
-французская нефтегазовая Total Energies заявила, что сократит инвестиции в добычу Великобритании на 25% (ее продублировали и другие крупные компании);
-производство автомобилей в стране снизилось в 2022 году на 10% до 775 тыс. единиц, что стало худшим показателем с 1956 года.
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