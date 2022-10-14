Как вам? Боррель назвал Европу "садом", а мир вокруг него - "джунглями"

"Европа - это сад, мы создали этот сад. Остальной мир - это не совсем сад. Большая часть остального мира - это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", - заявил Боррель.

В ходе своего выступления глава дипломатии ЕС заявил, что в Европе должны внимательно относиться к такой ситуации и "беречь свой сад". При этом он добавил, что Европа должна поделиться своими достижениями с остальным миром (видимо, с помощью поставок оружия и бомбардировок).