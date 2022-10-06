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Какие страны могут отказаться от поддержки Украины?
Становится очевидно, что энергетический кризис набирает обороты, заявил экономист Михаил Беляев.
Ранее обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг заявил, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за роста цен на энергоресурсы.
"Энергетический кризис не отступает и становится всеболее серьезным для таких стран, хоть они и уважаемые. Тем не менее эти страны небольшие и им, не обладающим собственными энергоресурсами, трудно выдерживать эту ситуацию", - заявил он.
По словам Беляева, у Чехии и Словакии есть отличный пример в виде Венгрии, которая отстаивает свои собственные интересы, несмотря на то, что тоже является небольшой европейской страной.
"Она (Венгрия - ред.) подала пример. Чехия и Словакия поняли, что это пагубный путь - помощь Украине. Я думаю, самое главное - это осознание.Конечно, в очень тяжелом положении находится и Болгария", - отметил он.
Беляев добавил: несмотря на точто через Болгарию проходит газопровод "Южный поток", ей тяжело. В подобном состоянии находится и Греция.
"На мой взгляд, острая проблемавслед за Чехией и Словакиейможет возникнуть у Австрии, Швейцарии и Греции", - заключил он.
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