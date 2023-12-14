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Калифорнийцам небезопасно жить с обычным стеклом

Калифорнийцам небезопасно жить с обычным стеклом

В Окленде, штат Калифорния,резко вырослизакупки пуленепробиваемого стекла для частных и общественных зданий из-за преступности.

Хотя квадратный метр такого стекла стоит не менее тысячи долларов, местные готовы на расходы из-за частых попаданий внутрь домов. Так, в сентябре шальные пули убили мать двух детей во время ее сна.

Для кого-то "мой дом - моя крепость" - совсем не образное выражение.

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