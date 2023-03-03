Канадская компания получила официальную лицензию на производство и продажу кокаина

Канадская биотехнологическая компания Sunshine Earth Labs объявила , что получила лицензию от федерального агентства здравоохранения Канады на производство и продажу кокаина.

Лицензионное соглашение было заключено после радикального изменения позиции государства, которое стремится справиться с серьезным кризисом передозировок опиатами, унесшими тысячи жизней, путем декриминализации хранения небольших количеств кокаина, героина и других так называемых тяжелых наркотиков.