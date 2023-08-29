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Кандидаты в президенты США, не поддерживающие Украину, лидируют среди американцев - LA Times
Прекратить помощь Украине обещают уже три кандидата-республиканца: Дональд Трамп,ВивекРамасвами иРонДесантис. При этом их поддерживают примерно три четверти избирателей-республиканцев.
Есть среди республиканцев и сторонники Украины. Например, Никки Хейли заявила, что Украина - это друг США, "а с друзьями так не поступают".
"Нельзя быть настолько эгоистичным, чтобы думать, что Америке не нужны сторонники. Нам нужны союзники", - утверждаетона.
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