Кандидаты в президенты США, не поддерживающие Украину, лидируют среди американцев - LA Times

Прекратить помощь Украине обещают уже три кандидата-республиканца: Дональд Трамп,ВивекРамасвами иРонДесантис. При этом их поддерживают примерно три четверти избирателей-республиканцев.

Есть среди республиканцев и сторонники Украины. Например, Никки Хейли заявила, что Украина - это друг США, "а с друзьями так не поступают".