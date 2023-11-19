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Карательные меры против российской нефти не достигли своих целей

Карательные меры против российской нефти не достигли своих целей

Доходы России от продажи нефти непрерывно растут, сообщает Bloomberg. Неустанные попытки Запада сдержать экспорт российского черного золота снова оказались тщетны.

Ключевым инструментом Европы стал потолок нефтяных цен, запрещающий западным компаниям покупать российскую нефть, если ее цена превышает 60 долларов за баррель. Москве также удалось собрать огромный теневой флот, не подпадающий под антироссийские санкции.

Неофициально чиновники из Евросоюза признают, что эффект от ценового потолка незначительный. В сентябре министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что такой подход утрачивает свою действенность.

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