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Карин Жан-Пьер заявила, что Байден - самый юный президент в истории

Карин Жан-Пьер заявила, что Байден - самый юный президент в истории

В день 81-го дня рождения Джо Байдена пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провозгласила его самым юным и энергичным президентом в истории США, пишет сатирический сайт The Babylon Bee.

Более того, по уверениям Жан-Пьер, во время правления он только молодел - такого еще никому не удавалось.

"Жан-Пьер столь же безапелляционно назвала Байдена не только величайшим, умнейшим, опытнейшим и мудрейшим президентом, но и первым, кто привел Соединенные Штаты к полному краху", - говорится в статье.

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