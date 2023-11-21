Карин Жан-Пьер заявила, что Байден - самый юный президент в истории

В день 81-го дня рождения Джо Байдена пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провозгласила его самым юным и энергичным президентом в истории США, пишет сатирический сайт The Babylon Bee.

Более того, по уверениям Жан-Пьер, во время правления он только молодел - такого еще никому не удавалось.