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Католики просят папу Римского не поддерживать ЛГБТ
Епископы из Германии, США, Мексики, Гвинеи и Гонконга призвали папу Франциска I не допускать благословения однополых браков.
Вопросы к Ватикану были заданы в открытом письме перед синодом, организаторы которого призывают к "радикальной инклюзивности" в отношении ЛГБТ-католиков.
Кардиналы решили проинформировать верующих о планах синода после "неудовлетворительного" ответа Ватикана в тайных коммуникациях.
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