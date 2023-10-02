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Католики просят папу Римского не поддерживать ЛГБТ

Католики просят папу Римского не поддерживать ЛГБТ

Епископы из Германии, США, Мексики, Гвинеи и Гонконга призвали папу Франциска I не допускать благословения однополых браков.

Вопросы к Ватикану были заданы в открытом письме перед синодом, организаторы которого призывают к "радикальной инклюзивности" в отношении ЛГБТ-католиков.

Кардиналы решили проинформировать верующих о планах синода после "неудовлетворительного" ответа Ватикана в тайных коммуникациях.

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