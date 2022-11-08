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Каждый шестой учитель в Латвии не знает латышский

Каждый шестой учитель в Латвии не знает латышский

Латышских педагогов отстраняют от работы в школах из-за плохого знания госязыка. Центр государственного языка проверил около 300 учителей по всей стране, 52 не прошли проверку.

25 октября в силу вступили поправки к законам об образовании, которые устанавливают более жесткие требования владения госязыком.

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