Кеннеди-младший призвал к налаживанию контактов США и России на высоком уровне

Сейчас страны, по его словам, пребывают "в потенциально экзистенциальной битве", - сказал Кеннеди на мероприятии в Нью-Йорке.

"Мой дядя и Хрущев добились необыкновенной дружбы друг с другом. Они говорили друг с другом. Мы часто росли с идеей, что мы выиграли войну, Америка победила Гитлера. Мой дядя сказал: нет, это русские выиграли войну", - указал Кеннеди.