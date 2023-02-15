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Хакеры потребовали выкуп после взлома Королевской почты Великобритании
Хакерская группа LockBit, которая ранее взломала Королевскую почту Великобритании, потребовала выкупв размере 80 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Financial Times.
По данным СМИ, Королевская почта больше трех недель вела переговоры с хакерами. LockBit потребовала 0,5 % от годовой выручки компании International Distribution Services, куда входит Королевская почта. Один из переговорщиков от почты заявил, что "ни при каких обстоятельствах" эта сумма выплачена не будет. В итогехакеры "пригрозили обнародовать большие объемы данных".
Напомним, в январе Королевская почта сообщила о задержках и невозможности отправки посылок или писем за границу из-за кибератаки. После этого британская газета Telegraph обвинила в кибератаке якобы связанных с РФ хакеров из группы LockBit, предоставляющей услуги программ-вымогателей.
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