Хакеры потребовали выкуп после взлома Королевской почты Великобритании

По данным СМИ, Королевская почта больше трех недель вела переговоры с хакерами. LockBit потребовала 0,5 % от годовой выручки компании International Distribution Services, куда входит Королевская почта. Один из переговорщиков от почты заявил, что "ни при каких обстоятельствах" эта сумма выплачена не будет. В итогехакеры "пригрозили обнародовать большие объемы данных".