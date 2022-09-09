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Холод, голод и санкции: европейцы готовятся к зиме

Холод, голод и санкции: европейцы готовятся к зиме

Производители продовольственных товаров предупреждают об угрозе нехватки продуктов питания в Европе зимой из-за роста цен на электроэнергию, пишет Financial Times.

Фермеры сокращают объемы посадок, а некоторые уже отказываются от теплиц.

"Очередное повышение цен на энергоносители, особенно на природный газ и электроэнергию, угрожает непрерывности циклов производства агропродовольственных товаров и, следовательно, способности и дальше поставлять основные сельскохозяйственные товары, продукты питания и кормовые материалы", -говорится в совместном заявлении представителей отрасли, с которым они выступили в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе.

Согласно данным Еврокомиссии, с начала года и до июля цены на сливочное масло в Евросоюзе выросли на 80 %, при этом сухое молоко подорожало более чем на 50 %, а говядина - на 28 %.

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