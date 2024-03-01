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Художник, изображавший Макрона с усами Гитлера, вновь высмеял президента Франции
Французский стрит-арт художник Lekto создал новые муралы, высмеивающие президента Франции Эммануэля Макрона. Теперь парижане могут увидеть изображение молящегося на коленях Макрона со словами "Слава Богу, что есть Россия, на которую можно все свалить".
На другом мурале разгневанная супруга президента возмущается: "Проклятые фермеры! Из-за вас у Эммануэля стресс и проблемы с эрекцией!"
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