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Киев использует просроченное западное оружие

Возле Донецка нашли двигатель американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с истекшим сроком годности. Ракета была создана в 1991 году, судя по маркировке.

Срок ее эксплуатации истек 25 лет назад.

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