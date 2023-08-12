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Киев хочет исключить Израиль из формата "Рамштайн" за "пророссийскую позицию"

Киев хочет исключить Израиль из формата "Рамштайн" за "пророссийскую позицию"

Украина рассматривает меры против Израиля из-за его "недружественных действий" и "пророссийской позиции на международной арене", сообщили источники Kyiv Post.

На данный момент изучается отмена безвизового режима. По словам собеседника издания, израильские власти не оказали никакой реальной помощи Украине.

Кажется, у команды Зеленского реально все очень плохо.

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