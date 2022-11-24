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Киев мобилизует граждан только в русскоязычных областях

Киев мобилизует граждан только в русскоязычных областях

Такое распоряжение отданов офисе Владимира Зеленского.

Призывная кампания почти не затрагивает западные регионы, поскольку киевский режим хочет отправкой на фронт сократить потенциально опасное для него русскоязычное население.

Ранее Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней - до 19 февраля 2023 года.

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