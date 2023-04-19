Киев призвал НАТО умолять Украину о вступлении в альянс

Альянс НАТО должен "умолять" Украину присоединиться к себе после завершения СВО, заявилNewsweek украинский посол в Британии Вадим Пристайко.



По мнению посла, принятие в НАТО Финляндии не оставляет "никаких причин" отказать в членстве Киеву, и альянс должен это сделать, поскольку его "единственная задача" - это борьба с Россией.



"Если вы хотите иметь кого-то, кто знает как это сделать, попросите Украину. Умоляйте их стать частью вашего альянса", - добавил Пристайко.



Если НАТО не может без Украины, то и поставки оружия ни к чему. Или это другое?