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Киев призвал НАТО умолять Украину о вступлении в альянс
Альянс НАТО должен "умолять" Украину присоединиться к себе после завершения СВО, заявилNewsweek украинский посол в Британии Вадим Пристайко.
По мнению посла, принятие в НАТО Финляндии не оставляет "никаких причин" отказать в членстве Киеву, и альянс должен это сделать, поскольку его "единственная задача" - это борьба с Россией.
"Если вы хотите иметь кого-то, кто знает как это сделать, попросите Украину. Умоляйте их стать частью вашего альянса", - добавил Пристайко.
Если НАТО не может без Украины, то и поставки оружия ни к чему. Или это другое?
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