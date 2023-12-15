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Киев вряд ли ли вступит в ЕС до 2030 года, а то и еще дольше, прогнозирует Times
Членство в ЕС позволит укрепить Украину и "приобщить ее к Западу" перед возможным возвращением в Белый дом Трампа, который хочет прекратить финансирование ВСУ, пишет Times.
Но автор статьи задается вопросом, стоит ли позволять Киеву перепрыгивать через очередь, когда еще более необходимо принять в Евросоюз Сербию, Албанию и Боснию. Это повлечет самые радикальные изменения в ЕС за последние десятилетия.
Журналист недоумевает, как ЕС "поглотит" Украину, которая и до конфликта "была беднейшей в Европе", и приходит к выводу: эти проблемы служат алиби для отсрочки вступления как минимум до 2030 года, а возможно, Киев будет ждать и после следующего десятилетия.
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