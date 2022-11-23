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Китайские военные корабли подошли к Тайваню

Китайские военные корабли подошли к Тайваню

Четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), два истребителя и военный вертолет в непосредственной близости к берегам Тайваня зафиксировало Министерство обороны острова, написано в сообщении военного ведомства в Twitter.

"Сегодня к 06.00 утра (01.00 мск) вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК", - говорится в заявлении.

Тайванские военные уточняют, что в ходе маневров два истребителя J-16 совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западном участке. К востоку от острова был замечен палубный противолодочный вертолет Ка-28.

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