Китайские военные корабли подошли к Тайваню

Четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), два истребителя и военный вертолет в непосредственной близости к берегам Тайваня зафиксировало Министерство обороны острова, написано в сообщении военного ведомства в Twitter.



"Сегодня к 06.00 утра (01.00 мск) вокруг Тайваня было обнаружено три летательных аппарата и четыре корабля НОАК", - говорится в заявлении.



Тайванские военные уточняют, что в ходе маневров два истребителя J-16 совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня на юго-западном участке. К востоку от острова был замечен палубный противолодочный вертолет Ка-28.