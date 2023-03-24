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Китайский народ протягивает руку надежды жителям Украины
Китайский народ хотел бы протянуть руку надежды жителям Украины. Журнал The Economist уже предвкушает грядущий разговор Си и Зеленского.
Только прислушается ли украинский актер к голосу разума? Сомневаемся, что там осталась хоть толика здравого смысла.
"Китаю пока нечего сообщить о возможной беседе Си Цзиньпина и Зеленского", - заявляют в МИД КНР.
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