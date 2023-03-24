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Китайский народ протягивает руку надежды жителям Украины

Китайский народ протягивает руку надежды жителям Украины

Китайский народ хотел бы протянуть руку надежды жителям Украины. Журнал The Economist уже предвкушает грядущий разговор Си и Зеленского.

Только прислушается ли украинский актер к голосу разума? Сомневаемся, что там осталась хоть толика здравого смысла.

"Китаю пока нечего сообщить о возможной беседе Си Цзиньпина и Зеленского", - заявляют в МИД КНР.

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