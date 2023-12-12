3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
The Guardian опубликовала статью о захоронениях беженцев вдоль европейских границ
Британское издание The Guardian опубликовало статью о захоронениях беженцев, которые, достигнув Европы, не смогли пережить лишения и страдания, испытанные в пути. Их прах захоронен в многочисленных наскоро вырытых, нередко безымянных могилах.
Утверждается, что не менее 1015 мужчин, женщин и детей, погибших на границах Европы в последние 10 лет, были захоронены без предварительного опознания. Тела беженцев также скапливаются в моргах, похоронных бюро и даже в транспортных контейнерах по всему континенту.
Европейский парламент в 2021 году принял резолюцию о необходимости идентифицировать погибших беженцев и заносить их имена в базу данных, чтобы сохранять сведения об останках.Однако это требование совершенно игнорируется, заявила Европейский комиссар по правам человека Дунья Мийатович. По еесловам, страны ЕС не выполняют своих обязательств, вытекающих из международного права в области прав человека.
До сих пор нет ни общих правил относительно того, какую информацию следует собирать, ни централизованного места для хранения этой информации. Политический акцент делается на поимке контрабандистов, а не на выяснении того, кто их жертвы.
На самом деле ни жизни, ни смерти беженцев европейскую элиту никогда особо не волновали.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ