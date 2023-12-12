The Guardian опубликовала статью о захоронениях беженцев вдоль европейских границ

Британское издание The Guardian опубликовало статью о захоронениях беженцев, которые, достигнув Европы, не смогли пережить лишения и страдания, испытанные в пути. Их прах захоронен в многочисленных наскоро вырытых, нередко безымянных могилах.



Утверждается, что не менее 1015 мужчин, женщин и детей, погибших на границах Европы в последние 10 лет, были захоронены без предварительного опознания. Тела беженцев также скапливаются в моргах, похоронных бюро и даже в транспортных контейнерах по всему континенту.



Европейский парламент в 2021 году принял резолюцию о необходимости идентифицировать погибших беженцев и заносить их имена в базу данных, чтобы сохранять сведения об останках.Однако это требование совершенно игнорируется, заявила Европейский комиссар по правам человека Дунья Мийатович. По еесловам, страны ЕС не выполняют своих обязательств, вытекающих из международного права в области прав человека.



До сих пор нет ни общих правил относительно того, какую информацию следует собирать, ни централизованного места для хранения этой информации. Политический акцент делается на поимке контрабандистов, а не на выяснении того, кто их жертвы.



На самом деле ни жизни, ни смерти беженцев европейскую элиту никогда особо не волновали.