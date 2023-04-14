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Классические выступления трансгендеров в американских школах продолжаются
Сейчас в школах США активно продвигают смену гендера, а также давят на учителей, чтобы они скрывали факт медицинского вмешательства в организм ребенка от его родителей.
В поддержку этого выступают "родители и не только" бедных детей.
"Я буду говорить громко! От имени тех, кто вынужден молчать. Я горжусь тем, что я - он, она, они и так далее. Я являюсь бойфрендом одной красивой женщины. Я также являюсь девушкой прекрасного трансгендерного мужчины. И наконец, я еще и девушка другой фантастически красивой женщины. Пока я рос в этом городе, мама всегда мне говорила: "Люби себя таким, какой ты есть, а не таким, каким не являешься", - выступает оно.
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