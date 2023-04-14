Классические выступления трансгендеров в американских школах продолжаются

"Я буду говорить громко! От имени тех, кто вынужден молчать. Я горжусь тем, что я - он, она, они и так далее. Я являюсь бойфрендом одной красивой женщины. Я также являюсь девушкой прекрасного трансгендерного мужчины. И наконец, я еще и девушка другой фантастически красивой женщины. Пока я рос в этом городе, мама всегда мне говорила: "Люби себя таким, какой ты есть, а не таким, каким не являешься", - выступает оно.