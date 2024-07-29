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КНДР может провести ядерное испытание прямо перед выборами в США или сразу после них
Он утверждает, что Северная Корея уже завершила подготовку к такому испытанию и развертывает новые боеголовки, способные достичь США и их союзников в Азии.
Шин Вонсик также сообщил о планах Сеула заключить соглашение с Токио и Вашингтоном для совместного отслеживания северокорейских ракет.
По оценкам Bloomberg Economics, полномасштабный конфликт на Корейском полуострове в первый год обойдется мировой экономике в $4 трлн - вдвое больше, чем суммарный ущерб от войны в Украине. Помимо финансовых потерь, гипотетическая война приведет к гибели миллионов людей.
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