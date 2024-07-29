КНДР может провести ядерное испытание прямо перед выборами в США или сразу после них

Он утверждает, что Северная Корея уже завершила подготовку к такому испытанию и развертывает новые боеголовки, способные достичь США и их союзников в Азии.

Шин Вонсик также сообщил о планах Сеула заключить соглашение с Токио и Вашингтоном для совместного отслеживания северокорейских ракет.