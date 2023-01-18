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Когда Киев будет готов к переговорам?
Готовность к предметным переговорам по урегулированию на Украине появится у Киева только в том случае, если США примут соответствующие решение. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (2010-2014) в интервью газете "Известия".
"Позиция Киеваабсолютно абсурдная. С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же Зеленский выступает за проведение переговоров на базе Организации Объединенных Наций, при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов, - сказал Азаров. - Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров".
При этом экс-премьер затруднился ответить относительно предполагаемых сроков прекращения конфликта, указав на то, что представители Запада официально заявляют о готовности продолжать поставки вооружений Киеву. "Так что они будут наращивать поставки, ведь задача НАТО и американцев заключается в том, чтобы максимально расширить этот конфликт, сделать его как можно более кровопролитным и разрушительным", - отметил Азаров.
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