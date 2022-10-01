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Кому выгодна диверсия на "Северных потоках"?

Инцидентс "Северными потоками", безусловно, выгоден США, заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Он также подчеркнул, что России нет смысла своими руками разрушать "Северные потоки".

Россия выступает за всестороннее расследование диверсий на нитках трубопровода, добавил дипломат.

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