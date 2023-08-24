Конфликт в Украине станет самой дорогостоящей операцией США

Конфликт в Украине станет самой дорогостоящей и "нечистоплотной" иностранной операцией за всю историю США, пишет AT.В итоговый счет войдут дальнейшие военные поставки, бюджетная поддержка правительства и помощь в восстановлении.

Согласно данным Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется 411 миллиардов в течение десяти лет. Эта цифра будет только расти с затягиванием конфликта и может дойти до 600 миллиардов долларов, считает автор.