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Конфликт в Украине станет самой дорогостоящей операцией США
Конфликт в Украине станет самой дорогостоящей и "нечистоплотной" иностранной операцией за всю историю США, пишет AT.В итоговый счет войдут дальнейшие военные поставки, бюджетная поддержка правительства и помощь в восстановлении.
Согласно данным Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется 411 миллиардов в течение десяти лет. Эта цифра будет только расти с затягиванием конфликта и может дойти до 600 миллиардов долларов, считает автор.
А учитывая то, что Украина - страна глубоко коррумпированная, когда в нее потекут большиеденьги, украинские чиновники с превеликим энтузиазмом помогут своим американским коллегам набить карманы. В итоге восстановление Украины обойдется СШАдороже, чем восстановление Европы после Второй мировой войны.
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