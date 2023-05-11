Контрнаступление Украины отменяется?

Украине нужно больше времени для контрнаступления, сказал Владимир Зеленский в интервью BBC.



Президент Украины заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки к контрнаступлению, чтобы получить обещанную помощь от партнеров, и признал большие потери от него.



"С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и преуспевать. Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать", - передает слова Зеленского BBC.

