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Контрнаступление Украины отменяется?
Украине нужно больше времени для контрнаступления, сказал Владимир Зеленский в интервью BBC.
Президент Украины заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки к контрнаступлению, чтобы получить обещанную помощь от партнеров, и признал большие потери от него.
"С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и преуспевать. Но мы потеряем много людей. Я считаю, что это неприемлемо. Поэтому нам нужно подождать", - передает слова Зеленского BBC.
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