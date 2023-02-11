Король Чарльз в дырявом носке пришел в мечеть

Британский монарх с супругой встретились с бангладешской общиной Лондона. Одним из пунктов визита была мечеть. Когда монарх по обычаю снял обувь внутри, фотографы и разглядели дырку на носке.



"Бережливый король долгое время избегал модных тенденций, предпочитая вместо этого надевать поношенные любимые вещи, выдержавшие испытание временем. Но хотя он полон решимости выглядеть скромным монархом, королевским помощникам можно сообщить, что Его Величеству нужна новая пара носков", - пишет Telegraph.



Конфуз прошел почти незамеченным, т.е. в этот день в Лондон прибыл Владимир Зеленский и СМИ переключились на онлайны его выступления в парламенте, встречу с Чарльзом, вопрос самолетов и т.д. Новость о дырявом носке вновь появилась в европейских таблоидах уже к концу недели.

