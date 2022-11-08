Коротко о выборах в США: пивную бутылку бросили в сенатора

Пивную банку бросили в сенатора-республиканца Теда Круза во время парада в Хьюстоне.

Политик получил удар в грудь, но от медицинской помощи отказался. Нарушитель задержан .

Сегодня в США стартуют промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцам и демократам предстоит борьба за 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.