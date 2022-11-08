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Коротко о выборах в США: пивную бутылку бросили в сенатора
Пивную банку бросили в сенатора-республиканца Теда Круза во время парада в Хьюстоне.
Политик получил удар в грудь, но от медицинской помощи отказался. Нарушитель задержан.
Сегодня в США стартуют промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцам и демократам предстоит борьба за 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате.
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