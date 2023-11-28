Коррупцию на молдавско-украинской границе не победить

Буквально недавно молдавские правоохранители проходили курс по борьбе с коррупцией. Однако эти занятия не помогли им удержаться от соблазна дополнительно заработать.



Как сообщили в МВД страны, на молдавско-украинской границе была выявлена схема, по которой осуществлялась нелегальная переправка украинских мужчин через пункты пропуска. В дальнейшем украинцам оформлялись документы на проживание на территории Молдовы, чтобы они могли легально въехать в Евросоюз. В состав преступной группы входили граждане Украины, Молдовы, а также сотрудники пограничной полиции, инспекции по миграции и генерального комиссариата полиции Молдовы.



Специальные курсы по противодействию коррупции не помогли. Что следующее?