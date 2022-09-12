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Космические траты Литвы
3 млн евро ежегодно тратит Литва на космические проекты.В начале октября начнется прием проектов для финансирования, курируемых литовским Агентством Инноваций совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА).
Сумма, которую планируется собрать сейчас, - 1 млн евро, или треть годового взноса Литвы в бюджет ЕКА.
Лучше бы на зиму отложили миллиончик за газ уплатить...
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