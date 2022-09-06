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Кота в премьеры!

Кота в премьеры!

"Я проверил, ушел ли он. Да, ушел"

Такую запись "опубликовал" в Twitter Ларри, официальный кот резиденции британского премьера, после ухода Бориса Джонсона.

Тем временем некоторые англичане уверены, что голосовать стоило за кота, а не за Трасс или Сунака. На улицах можно увидеть плакаты "Ларри - в лидеры!"

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