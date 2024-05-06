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Кредиторы Киева потребовали денег. Для Украины это значит дефолт к осени
Два года назад, когда Россия начала спецоперацию, кредиторы Киева заверили его, что с выплатой долгов можно будет повременить. Но теперь их терпение начинает иссякать, пишет WSJ.
Группа иностранных держателей облигаций, куда входят компании BlackRock и Pimco, планируют надавить на Украину, чтобы та возобновила выплату процентов по долгу уже в следующем году.
Украина готовится начать переговоры с держателями облигаций, и советники Киева работают над тем, чтобы привлечь к участию правительства США и других стран.
Если соглашения достичь не удастся, Украина может объявить дефолт уже в августе, когда закончатся каникулы по выплате долгов держателям облигаций. Это испортит ей репутацию среди инвесторов и усложнит перспективу дальнейших займов.
Некоторые держатели облигаций предложили использовать для погашения задолженности замороженные российские активы в Европе и Северной Америке.
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