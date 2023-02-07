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Куда деваются американские деньги, выделенные Украине?

Куда деваются американские деньги, выделенные Украине?

Американские деньги для Украины даже не покидают пределы США, они оседают в карманах крупнейших производителей оружия и оборудования.

Об этом заявил в интервью племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и адвокат Роберт Кеннеди-младший.

По его словам, власти США хотят выделить 100 млрд долларов на военную помощь Киеву, но таких лишних денег в стране нет. И в итоге их заплатит через налоги средний класс, у которого и так после пандемии COVID-19 большие проблемы.

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