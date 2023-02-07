3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Куда деваются американские деньги, выделенные Украине?
Американские деньги для Украины даже не покидают пределы США, они оседают в карманах крупнейших производителей оружия и оборудования.
Об этом заявил в интервью племянник 35-го президента США Джона Кеннеди юрист и адвокат Роберт Кеннеди-младший.
По его словам, власти США хотят выделить 100 млрд долларов на военную помощь Киеву, но таких лишних денег в стране нет. И в итоге их заплатит через налоги средний класс, у которого и так после пандемии COVID-19 большие проблемы.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все