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Кухарка не смогла оправдать надежды!

Кухарка не смогла оправдать надежды!

Светлана Тихановская столкнулась с резким нарастанием протестного потенциала среди беглыхпо отношению к себе, т. н. организациям типа ОПК. Причиной стало введение Литвой ограничений вотношении белорусских и российских граждан.

Согласно принятому законопроекту, с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 годаЛитва вводит ряд ограничений дляроссийских и белорусских граждан, в том численаходящихся на территории страны в качестве беженцев по различным причинам, вплоть до лишения этого статуса и аннулирования визс последующим выдворениемиз страны.

Под угрозой выселения оказалось большинство беглых. Кухарка с бандой получили массу обращений (в том числе угрожающих) с требованием обращения в литовский Сейм по вопросу отмены вводимых ограничений.

В ответ на письмо президенту Литвы"котлета" получила отказ. Ландсбергис неофициально напомнил "лидарке" о правомерности ее нахождения в Литве и возможности применения ограничений к ее персоне.

Среди беглых начался шум по отстранению Тихановской, так как она не смогла оправдать надежды.

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