3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Кухарка не смогла оправдать надежды!
Светлана Тихановская столкнулась с резким нарастанием протестного потенциала среди беглыхпо отношению к себе, т. н. организациям типа ОПК. Причиной стало введение Литвой ограничений вотношении белорусских и российских граждан.
Согласно принятому законопроекту, с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 годаЛитва вводит ряд ограничений дляроссийских и белорусских граждан, в том численаходящихся на территории страны в качестве беженцев по различным причинам, вплоть до лишения этого статуса и аннулирования визс последующим выдворениемиз страны.
Под угрозой выселения оказалось большинство беглых. Кухарка с бандой получили массу обращений (в том числе угрожающих) с требованием обращения в литовский Сейм по вопросу отмены вводимых ограничений.
В ответ на письмо президенту Литвы"котлета" получила отказ. Ландсбергис неофициально напомнил "лидарке" о правомерности ее нахождения в Литве и возможности применения ограничений к ее персоне.
Среди беглых начался шум по отстранению Тихановской, так как она не смогла оправдать надежды.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все