Согласно принятому законопроекту, с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 годаЛитва вводит ряд ограничений дляроссийских и белорусских граждан, в том численаходящихся на территории страны в качестве беженцев по различным причинам, вплоть до лишения этого статуса и аннулирования визс последующим выдворениемиз страны.



Под угрозой выселения оказалось большинство беглых. Кухарка с бандой получили массу обращений (в том числе угрожающих) с требованием обращения в литовский Сейм по вопросу отмены вводимых ограничений.



В ответ на письмо президенту Литвы"котлета" получила отказ. Ландсбергис неофициально напомнил "лидарке" о правомерности ее нахождения в Литве и возможности применения ограничений к ее персоне.