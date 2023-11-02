Латиноамериканские страны обвиняются в заговоре против США

Организатор идущего через Мексику к США каравана мигрантов, Иринео Мухика утверждает , что страны Латинской Америки "сговорились" разжечь миграционный кризис, чтобы брать деньги с Вашингтона.

По его мнению, миграцию превратили в оружие, направленное против США. При этом Джо Байден "потерял власть" в Центральной Америке, а его разведка не обнаружила предполагаемого заговора.