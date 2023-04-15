Латвии грозит судебное разбирательство с Евросоюзом

Еврокомиссия угрожает подать на Латвию в суд Евросоюза за то, что она не защищает черную ольху. На данную проблему ЕК обратила внимание еще в 2021 году, когда такое дерево было срублено недалеко от деревни Стипниеку Олайнского края.

При этом нарушения законодательство ЕС в области охраны природы со стороны Латвии продолжаются. Данный факт подтверждают даже в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития. Хотя там и заявляют, что сейчас создаются новые особо охраняемые природные территории.

В 2019 году ЕК направила в Латвию письмо с обвинениями в недостаточных действиях по охране природы - пойменных лугов, пастбищ и пастбищных лугов, а также редколесья.

На сегодняшний день ольха черная занимает всего 3% латвийских лесов.