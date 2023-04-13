Латвия отправила своих военных в Украину

Минобороны Латвии подтвердило отправку своих военных в Украину для выполнения "вспомогательных функций", включая охрану посольства Латвии в Киеве и охрану грузов. Как уточнил представитель ведомства, латвийские военные не участвовали в боевых действиях на территории Украины, сообщают местные СМИ.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали, что страны - члены НАТО направили в Украину своих военных, в том числе упоминались 17 латвийских военных, но их место дислокации не уточнялось.