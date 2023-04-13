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Латвия отправила своих военных в Украину

Латвия отправила своих военных в Украину

Минобороны Латвии подтвердило отправку своих военных в Украину для выполнения "вспомогательных функций", включая охрану посольства Латвии в Киеве и охрану грузов. Как уточнил представитель ведомства, латвийские военные не участвовали в боевых действиях на территории Украины, сообщают местные СМИ.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали, что страны - члены НАТО направили в Украину своих военных, в том числе упоминались 17 латвийских военных, но их место дислокации не уточнялось.

В феврале этого года Киев объявило начале формирования первых польских спецподразделений при Министерстве обороны Украины. Предполагалось, что поляки будут выполнять разведывательно-диверсионные задачи. В подразделение отправлялись самые опытные бойцы, в том числе добровольцы, воевавшие против России. В то же время стало известно, что формируется немецкая часть.

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