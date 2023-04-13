3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Латвия отправила своих военных в Украину
Минобороны Латвии подтвердило отправку своих военных в Украину для выполнения "вспомогательных функций", включая охрану посольства Латвии в Киеве и охрану грузов. Как уточнил представитель ведомства, латвийские военные не участвовали в боевых действиях на территории Украины, сообщают местные СМИ.
Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали, что страны - члены НАТО направили в Украину своих военных, в том числе упоминались 17 латвийских военных, но их место дислокации не уточнялось.
В феврале этого года Киев объявило начале формирования первых польских спецподразделений при Министерстве обороны Украины. Предполагалось, что поляки будут выполнять разведывательно-диверсионные задачи. В подразделение отправлялись самые опытные бойцы, в том числе добровольцы, воевавшие против России. В то же время стало известно, что формируется немецкая часть.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все