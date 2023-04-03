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Латвия потратит 59 тыс. евро на психологическую поддержку украинских пограничников
Сумму в 59 тыс. евровыделит МВД Латвии на курс психологической поддержки для офицеров Государственной пограничной службы Украины, который планируется провести в Юрмале.
Всего в программе планируется задействовать до 100 служащих ГПСУ. Первую группу в составе до 40 человек в Юрмале ожидают уже в июне 2023 года, латвийская сторона предоставит транспорт для доставки военнослужащих с украинско-польской границы и обратно.
Для проведения курса будут использовать базу Центра здоровья и спорта МВД страны, предназначенную для помощи латвийским чиновникам.
В свою очередь, курс психологической поддержки для сотрудников латвийских служб будет отложен. Набор латвийских групп запланирован на август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь.
Напомним, что в 2022 году в Латвию доставили и оказали медицинскую помощь в Рижской восточной клинической университетской больнице и Национальном реабилитационном центре "Вайвари" 130 раненым боевикам. В течение 2023 года, как ранее сообщили в латвийском Минздраве, планируется принять около 120 украинских военнослужащих.
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