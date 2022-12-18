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Латвия вступает в 2023 год без госбюджета
Следующий год Латвия начнет с технического или так называемого временного бюджета.
По словам депутатаАйнарса Шлесерса, бюджет планируется утвердить в конце февраля или начале марта - поздновато для такого важного дела. Этот план подтвердил новый глава Минфина Арвилс Ашераденс.
"Это значит честно сказать людям: "Уезжайте, до весны в стране ничего не изменится. Все будет по-прежнему, все остается на бумаге, мы будем жить на одну двенадцатую [финансовую часть] прошлогоднего бюджета", - комментирует ситуацию Шлесерс.
В свою очередь, Ашераденс уверен, что ничего страшного с латвийским государством без госбюджета не произойдет. Пока он принят не будет, Латвия будет жить по техническому бюджету, отметил министр.
На самом деле проблемы есть: во-первых, в условиях нынешней инфляции запланированных средств может не хватить; во-вторых, зарплаты, например, учителей, должны быть увеличены с 1 января 2023 года.
Однако бюджета, из которого эти деньги будут изыматься, нет, пояснил декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета Гундарс Берзиньш.
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