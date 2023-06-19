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Латвия занялась ассимиляцией украинских детей

Латвия занялась ассимиляцией украинских детей

Латвия занялась ассимиляцией украинских детей. Впрочем, ничего нового.

Рижское самоуправление объявило конкурс на организацию лагерей для украинских и латвийских детей. Как отмечают власти, целью лагерей является поддержка социализации и психоэмоционального благополучия украинских детей и молодежи, а также "освоение латышского языка и совершенствование навыков сотрудничества".

При этом главным условием должен быть строгий этнический отбор - 50/50. Половина украинских детей и половина латышей, соответственно. О русскоязычных ни слова. Ведь, как ранее рассказали в Эстонии, русские дети в лагере - к русификации.

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