3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Латвийская торговля людьми
По данным Министерства иностранных дел Латвии, в 2021 году в Венгрии было задержано 11 перевозчиков нелегальных мигрантов из Латвии, но с начала этого года посольство Латвии в Венгрии получило информацию уже о 30 таких случаях. И их число продолжает расти.
Латвийцам предложение о работе и обещанная зарплата кажутся заманчивыми, поэтому, по имеющейся в министерстве информации, на такие перевозки уже согласились несколько десятков граждан Латвии.
Вербовщики обещают, что в должностные обязанности входит перевозка грузов, на самом деле работникам поручено нелегально ввозить на территорию Евросоюза выходцев из Ирана, Сирии и других третьих стран.
Не смотря на все эти факты , что сами граждане Латвии и руководство страны, которое не принимает ни каких мер для предотвращения данной ситуации, виноваты в эмиграционной проблеме, которая складывается в странах Балтии.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов