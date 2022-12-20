Латвийская торговля людьми

По данным Министерства иностранных дел Латвии, в 2021 году в Венгрии было задержано 11 перевозчиков нелегальных мигрантов из Латвии, но с начала этого года посольство Латвии в Венгрии получило информацию уже о 30 таких случаях. И их число продолжает расти.



Латвийцам предложение о работе и обещанная зарплата кажутся заманчивыми, поэтому, по имеющейся в министерстве информации, на такие перевозки уже согласились несколько десятков граждан Латвии.



Вербовщики обещают, что в должностные обязанности входит перевозка грузов, на самом деле работникам поручено нелегально ввозить на территорию Евросоюза выходцев из Ирана, Сирии и других третьих стран.



Не смотря на все эти факты , что сами граждане Латвии и руководство страны, которое не принимает ни каких мер для предотвращения данной ситуации, виноваты в эмиграционной проблеме, которая складывается в странах Балтии.

