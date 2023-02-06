Латвийские дипломаты рискуют потерять крышу над головой

"Мы надеемся, что после того, как бюджет будет утвержден в Сейме, у нас появится возможность повысить зарплаты работающим за границей сотрудникам, потому что инфляция во многих странах выросла настолько, что коллеги просто не могут оплатить квартиры на те пособия, которые им выделены", - заявил замгоссекретаря МИД Латвии Анджей Вилюмсонс.