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Латвийские дипломаты рискуют потерять крышу над головой

Латвийские дипломаты рискуют потерять крышу над головой

Сотрудники МИД Латвии за границей не могут оплатить проживание из-за роста инфляции в странах их пребывания, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

"Мы надеемся, что после того, как бюджет будет утвержден в Сейме, у нас появится возможность повысить зарплаты работающим за границей сотрудникам, потому что инфляция во многих странах выросла настолько, что коллеги просто не могут оплатить квартиры на те пособия, которые им выделены", - заявил замгоссекретаря МИД Латвии Анджей Вилюмсонс.

Он также рассчитывает на повышение зарплат работникам ведомства, которые находятся в Латвии. По мнению Вилюмсонса, это остановит текучку кадров в латвийском МИД.

Напомним, что Рижская дума уже повысила зарплаты депутатам на 50-70 %. Кроме того, планируется увеличить оклады высшим должностным лицам на 40-75 %.

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