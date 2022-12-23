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Латвийские националисты подводят итоги года

Латвийские националисты подводят итоги года

Латвийские националисты подводят итоги года: 166 учителей наказаны за незнание госязыка. Об этом сообщил начальник отдела языкового контроля Центра государственного языка (VVC) Мадара Реке.

Всего же за год проверку прошли 982 педагога и 31 педагог профессионального образования.

Особенно много "нарушителей" в Риге среди воспитателей - 30%.

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